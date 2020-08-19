«Я на свободе!»: Станислав Ярушин излечился от коронавируса

Челябинский шоумен поделился об этом в социальной сети.

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На прошедших выходных известный шоумен из Челябинска Станислав Ярушин в своих социальных сетях объявил о том, что с начала августа он болеет коронавирусом. И вынужденно сел вместо со своей семьей на домашний карантин.

И вот заветные дни «заточения» для артиста прошли. 18 августа Станислав выложил на своей странице в соцсети видео, как он мчит за рулем своего авто. По его словам, карантин для него закончился и он «на свободе».

«Пока в легком коматозе и не понимаю, что происходит. И если мимо вас будет проезжать человек, который просто „брызжет антителами“, то знайте, что это я», — шутит Станислав Ярушин.

Также он рассказывал, что на своем карантине он много успел посмотреть. И даже сумел запустить свое новое хоккейное шоу, в первый выпуск которого он пригласил Евгения Кузнецова, Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Стаса Галиева и Гарика Харламова.