Комиссия по смерти супругов от коронавируса создана в Челябинске

Её возглавила вице-губернатор Ирина Гехт.

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По факту гибели семьи Камакшиных в Челябинской области будет организована специальная проверка. Её возглавит первый вице-губернатор Ирина Гехт. Об этом замглавы региона сообщила сегодня, 20 августа, на своей странице в Facebook. Ирина Гехт выразила соболезнования семье погибших и предложила провести профессиональную оценку возникшей ситуации.



«Врачи сегодня ограничены в комментариях требованиями соблюдения врачебной тайны, и вся информация интерпретируется с позиции только одной стороны. Возглавлю лично комиссию по разбору этой ситуации. О результатах буду информировать вас регулярно. Будет дана объективная оценка качества оказания медицинской помощи, а семье оказана вся необходимая помощь»,— написала замгубернатора.

Супруги Камакшины из Карталинского района скончались на прошлой неделе. Семья погибших утверждает, что врачи лечили их от бронхита вместо коронавируса и не проводили тестирование на ковид и компьютерную томографию. Добиться их удалось только через две недели, однако женщина умерла в очереди на обследование, а её супруг скончался спустя 3 дня в Магнитогорске.

Собранная Ириной Гехт комиссия должна дать объективную оценку действиям врачей. Также отметим, что собственную проверку начала областная прокуратура.