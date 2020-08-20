26-летний молодой человек скончался от коронавируса в Челябинской области

75 новых случаев заражения выявлено в регионе за сутки.

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Ещё 75 случаев коронавируса подтверждено в Челябинской области в четверг, 20 августа. Общее число заражённых за весь период пандемии, согласно официальной статистики в регионе увеличилось до 13 596 человек, сообщает министерство здравоохранения. Из них от COVID-19 продолжает лечится 3 180 южноуральцев.



«За прошедшие сутки выписаны 116 человек. Всего 10 051 пациент выздоровел и выписан из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 465 079. За прошедшие сутки — 3 610 тестов»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

За прошедшие сутки скончалось 4 человека. У троих коронавирус был сопутствующим заболеванием. Непосредственно от ковида умер 26-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациент, 26 лет. От других причин: ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года; постинфарктный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 56 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, эмфизема, ковид сопутствующий — пациент, 85 лет»,— добавили в минздраве.

В Челябинской области до 23 августа действует режим повышенной готовности. Также обязательно ношение масок в общественных мечтах. При этом в среду, 19 августа, Алексей Текслер подписал распоряжение, по которому разрешается посещение массовых мероприятий, а кинотеатры возобновят работу с 1 сентября.