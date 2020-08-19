Колледжам и училищам России рекомендовано не проводить массовые мероприятия

Список предложений опубликовал Роспотребнадзор.

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Училищам и колледжам России рекомендовано не проводить массовые мероприятия из-за коронавируса. Такие рекомендации сегодня, 19 августа, опубликовал Роспотребнадзор. Ведомство разместило их на своём официальном сайте.



«Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов»,— говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Помимо этого рекомендуется по возможности закрепить за каждой группой аудиторию, а вечерние и заочные занятие перевести в дистанционный формат. Иностранных студентов советуют допускать до учёбы только после 14-дневного карантина. Помимо этого В прописаны обеззараживание и проветривание помещений, обработка рук, организация «входного фильтра» на входе в общежитие, где необходимо измерять температуру. В холлах и на входах в аудитории важно недопущение скопления людей.

Напомним, по официальным данным оперативного штаба на утро среды, 19 августа, в Челябинской области подтверждено 13 521 случаев COVID-19, 73 из которых выявлено за прошедшие сутки. На данный момент, лечение от вируса продолжают 3 225 человек, 9 935 выписаны из больниц, 318 жителей области погибло от коронавируса как от основного или сопутствующего заболевания.