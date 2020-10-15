Челябинский доктор Женя открыл первый в России центр медпомощи бездомным

Учреждение создали на базе некоммерческой организации «Другая медицина».

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В Челябинске открылся уникальный Центр медико-профилактической помощи бездомным людям. Подобных учреждений в России еще не было. Центр был создан на базе некоммерческой организации «Другая медицина», основанной Евгением Косовских. Вместе с командой добровольцев он выезжал на улицы города и оказывал медицинскую помощь людям, у которых нет крыши над головой.

Со временем стало ясно, что для полноценного оказания медпомощи необходимо собственное помещение, так и появилась идея о создании центра.

«Теперь у бездомных появился центр, который открыт при поддержке администрации Челябинска (по моему ходатайству Комитет по имуществу подобрал и выделил в аренду помещение). За два года доктор Женя вместе с благотворителями и неравнодушными гражданами, а их оказалось немало, сделали в центре шикарный ремонт в соответствии со всеми требованиями СанПин. Теперь здесь есть регистратура, склад с тёплыми вещами и средствами гигиены, душевая, медицинский кабинет для приема, который может быть в случае крайней необходимости использован под госпитальную базу и даже операционную», — прокомментировала ситуацию сенатор Маргарита Павлова.

Кроме того, центр оборудован комнатами отдыха для волонтеров, а также гостевыми комнатами для бездомных. Там люди смогут принять душ и привести себя в порядок, если им потребуется госпитализация.

Собственный центр позволит доктору Жене расширить спектр деятельности. Кроме оказания помощи, на базе центра планируют проводить обучение для добровольцев. Также для пожилых волонтеров уже организованы занятия «Школы здоровья», где они могут заниматься йогой и прослушать лекции доктора Жени о долголетии.