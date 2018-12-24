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/ Южноуральские католики готовы к встрече светлого праздника Рождества

Южноуральские католики готовы к встрече светлого праздника Рождества

Святые Мессы пройдут в два дня.
сегодня в 11:17
  |  Общество

Католическое Рождество наступит в полночь 25 декабря. Южноуральцы, исповедующие это направление христианства, будут готовиться к празднику вечером накануне. Уже 24 декабря они соберутся в Римско-католической церкви Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Празднование откроют в 20:30 Рождественской ярмаркой. Она состоится в храме, украшенном елями, флагами и скульптурными изображениями Вифлеемских яслей. А в 22:00 начнется Святая Месса навечерия Рождества Христова, после которое запланировано праздничное чаепитие всех братьев и сестер по вере.

Празднованию Рождества предшествовал Адвент (4-недельный период ожидания пришествия Спасителя), оно продлится 8 дней; в литургическом календаре Католической Церкви только Рождество и Пасха имеют октаву, в течение которой верующие переживают эти торжества. В октаве Рождества отмечаются праздники, посвящённые Святому Семейству, Пресвятой Деве Марии, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, первомученику святому Стефану, невинным вифлеемским младенцам, убитым царём Иродом вместо Христа. — рассказали сайту «Первый областной» представители Римско-Католической церкви.

Отметим, что в Рождество, 25 декабря, Святая Месса будет совершена в 18:30, а после нее состоится традиционное рождественское представление. Актерами станут участники детского клуба «Радуга».

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