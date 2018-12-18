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TOП-10 самых интересных фактов о Тайном Санте и Рождестве

Осталось чуть меньше двух недель до того момента, когда Тайный Санта проведет розыгрыш подарков среди зрителей ОТВ и болельщиков ХК «Трактор».
сегодня в 14:37
  |  Общество

А пока представляем вам подборку новогодних фактов о Санте и Рождестве:

Факт 1. В ночь перед Рождеством Санта успевает заглянуть в 90 000 000 домов, проехать 510 000 000 км со скоростью 10 703 437,5 км/час за 31 час.

Факт 2. В команду Санты входят 9 северных оленей:

  • Дэшер — Стремительный

  • Дэнсер —Танцор

  • Прэнсер — Гарцующий

  • Виксен — Сварливый

  • Комет — Комета

  • Кюпид — Купидон

  • Доннер (Дандер) — от нем. и голланд. «Гром»

  • Блитцен (Бликсем) — от голл. «Молния»

  • и Рудольф.

Факт 3. Высота оленьих рогов достигает 1 метра, а вес среднего оленя равен 318 кг.

Факт 4. Самая высокая отметка Новогодней Елки была зафиксирована в 1950 году в городе Сиэттл, штат Вашингтон и составила 67 метров.

Факт 5. Каждое Рождество Северо-Американское Командование Аэрокосмической Обороны/North American Aerospace Defense Command (NORAD) отслеживает передвижения саней Санта-Клауса. Все началось в 1955, когда один из универмагов Колорадо по ошибке напечатал телефонный номер NORAD, как номер телефона Санта-Клауса в своей рождественской рекламной брошюре, и в организацию начали звонить малыши, жаждавшие общения с Сантой.

Факт 6. А вы знали, что почтовый индекс Санта-Клауса — H0H0H0, что в переводе на русский означает «Хо-хо-хо!»?

Факт 7. Резиденция африканского Санта-Клауса находится на вершине вулкана Килиманджаро, т.к. это единственная гора в Африке, где снег лежит круглый год.

Факт 8. Как ни странно, одним из самых популярных рождественских фильмов является комедия Терри Цвингофа «Плохой Санта». К просмотру с детьми запрещен.

Факт 9. Имя финского Санты — Йоулупукки — переводится как «рождественский козел». Связано это с давней местной традицией, когда люди переодевались в козлиные шкуры, ходили по домам, забавляли детей и дарили им подарки.

Факт 10. Костюм Санта Клауса был зеленым, до того как красный цвет был использован в самой известной рекламной компании Coca-Cola.

Напомним, телеканал ОТВ и хоккейный клуб «Трактор» принимает заявки на участие в новогодней акции «Тайный Санта» до 30.12.2018. Розыгрыш подарков состоится 30.12.2018 на последнем матче 2018 года — ХК «Трактор» — ХК «Куньлунь», в ЛА «Трактор». Для участия необходимо заполнить заявку расположенную ниже. Победитель будут определены случайным образом, и оповещены об этом телефонным звонком. Обязательным условиям для вручения подарка является ответ на телефонный звонок в момент розыгрыша.

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