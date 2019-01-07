Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.47 -0.05 79.46 -0.2
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:52
Есть, кто живой? Все о самой жуткой трагедии Южного Урала
Рассказываем о людях, чей героизм, доброта и самоотверженность вызывают только восхищение, а также восстанавливаем хронологию событий.
/ Православные южноуральцы встретили Рождество Христово

Православные южноуральцы встретили Рождество Христово

С великим праздником поздравил митрополит Григорий.
сегодня в 10:58
  |  Общество

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах состоялись богослужения, посвященные празднику Рождества Христова. Верующие на всем Южном Урале приняли участие в Божественных литургиях. Прихожанам Свято-Симеоновского кафедрального собора повезло услышать поздравления от митрополита Челябинского и Миасского Григория, несколько дней назад принявшего сан.

От всей души поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. Пусть Христос, ныне родившийся в Вифлеемской пещере, принесет всем вам, вашим семьям, родным и близким мир и любовь, чтобы благополучие было на вашем земном пути. А земной путь освящала Вифлеемская звезда, которая воссияла ныне над вертепом. Храни всех Господь! С праздником, с Рождеством Христовым! — обратился к пришедшим в храм митрополит Григорий.

Вместе с архиереем в храме молились сотни людей. Все они получили наставление в святочные дни навестить тех, кто нуждается в помощи и защите.

Общество
Рождественские гадания проведут в центре Челябинска
сегодня в 11:31
Рождественские гадания проведут в центре Челябинска
Общество
Южноуральские католики готовы к встрече светлого праздника Рождества
24.12.2018
Южноуральские католики готовы к встрече светлого праздника Рождества
Культура
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
06.09.2018
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
Общество
Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова
23.07.2018
Митрополит Никодим проведет первую литургию в строящемся соборе Рождества Христова
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Рождественские гадания проведут в центре Челябинска
сегодня в 11:31
Рождественские гадания проведут в центре Челябинска
Общество
Православные южноуральцы встретили Рождество Христово
сегодня в 10:58
Православные южноуральцы встретили Рождество Христово
Общество
Магнитогорцы сами решат, как будет выглядеть мемориал на Карла Маркса
сегодня в 10:35
Магнитогорцы сами решат, как будет выглядеть мемориал на Карла Маркса
Хоккей
«Трактор» в третий раз в сезоне уступил «Автомобилисту»
вчера в 19:32
«Трактор» в третий раз в сезоне уступил «Автомобилисту»
Хоккей
«Трактор» сыграет против одного из лидеров КХЛ
вчера в 16:35
«Трактор» сыграет против одного из лидеров КХЛ
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» на своем льду разгромил «Торпедо»
вчера в 13:46
Магнитогорский «Металлург» на своем льду разгромил «Торпедо»
Общество
Челябинские храмы готовятся к Рождественским богослужениям
вчера в 12:46
Челябинские храмы готовятся к Рождественским богослужениям
Общество
Стала известна судьба дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске
вчера в 12:04
Стала известна судьба дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6