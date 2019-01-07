/ Православные южноуральцы встретили Рождество Христово

С великим праздником поздравил митрополит Григорий.

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах состоялись богослужения, посвященные празднику Рождества Христова. Верующие на всем Южном Урале приняли участие в Божественных литургиях. Прихожанам Свято-Симеоновского кафедрального собора повезло услышать поздравления от митрополита Челябинского и Миасского Григория, несколько дней назад принявшего сан.

От всей души поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. Пусть Христос, ныне родившийся в Вифлеемской пещере, принесет всем вам, вашим семьям, родным и близким мир и любовь, чтобы благополучие было на вашем земном пути. А земной путь освящала Вифлеемская звезда, которая воссияла ныне над вертепом. Храни всех Господь! С праздником, с Рождеством Христовым! — обратился к пришедшим в храм митрополит Григорий.

Вместе с архиереем в храме молились сотни людей. Все они получили наставление в святочные дни навестить тех, кто нуждается в помощи и защите.