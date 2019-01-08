/ «Рождественская сказка» прошла в Челябинске

Участниками мероприятия стали более 2 тысяч детей.

Вчера, 7 января, в Театре оперы и балета состоялся праздник для детей, нуждающихся в особой заботе. С рождеством ребятишек поздравили митрополит Челябинский и Миасский Григорий и временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов.

Акция «Рождественская сказка» проходит в Челябинске уже в двенадцатый раз. В рамках акции проводится ряд праздничных творческих мероприятий для детей инвалидов, детей из детских домов, приютов, многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, учащихся православной гимназии и детей — прихожан православных храмов.

Дорогие ребята! Поздравляю Вас с Рождеством Христовым! Сегодня ночью за богослужением мы вспоминали о том событии, которое произошло более двух тысяч лет назад. Родился Христос, на Землю пришел Бог для того, чтобы нам даровать благо! В этот день мы дарим друг другу подарки, поздравляем с праздником и желаем всего доброго. Пускай богомладенец Христос хранит всех вас на жизненных путях. Учитесь прилежно, радуйте своими успехами и поведением родителей, которые вас очень любят и всем ради вас жертвуют. Растите добрыми, крепкими и счастливыми.

— обратился к гостям праздника владыка Григорий.

В фойе театра оперы и балета имени Глинки гостей праздника ждали две колокольные звонницы, выставка рождественских вертепов, специальная почта, где можно было оставить свое послание, игры, конкурсы и угощения.

Сердечно и от всей души поздравляю всех жителей Челябинска с Рождеством Христовым. Это один из самых почитаемых праздников. В этот день наши души наполняются теплом и радостью, которыми мы делимся с близкими. Я обратил внимание, какой популярностью у вас пользуется Рождественская почта. Желаю всем вам, чтобы ваши благие пожелания с Божьей помощью и вашими стараниями были достигнуты. Счастья, удачи и здоровья!

— поздравил гостей праздника Владимир Елистратов.

В рамках «Рождественской сказки» был проведен конкурс творческих работ «Рождественская мечта», в котором приняли участие 1125 юных челябинцев. Победителями стали 23 работы, еще 4 были отмечены призами от общественных организаций. Все победители получили подарок и благодарственное письмо Администрации города Челябинска. После праздничной программы и церемонии награждения ребята посмотрели спектакль «12 месяцев».