Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.47 -0.05 79.46 -0.2
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Рождественская сказка» прошла в Челябинске

«Рождественская сказка» прошла в Челябинске

Участниками мероприятия стали более 2 тысяч детей.
сегодня в 13:17
  |  Общество

Вчера, 7 января, в Театре оперы и балета состоялся праздник для детей, нуждающихся в особой заботе. С рождеством ребятишек поздравили митрополит Челябинский и Миасский Григорий и временно исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов.

Акция «Рождественская сказка» проходит в Челябинске уже в двенадцатый раз. В рамках акции проводится ряд праздничных творческих мероприятий для детей инвалидов, детей из детских домов, приютов, многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой, учащихся православной гимназии и детей — прихожан православных храмов.

Дорогие ребята! Поздравляю Вас с Рождеством Христовым! Сегодня ночью за богослужением мы вспоминали о том событии, которое произошло более двух тысяч лет назад. Родился Христос, на Землю пришел Бог для того, чтобы нам даровать благо! В этот день мы дарим друг другу подарки, поздравляем с праздником и желаем всего доброго. Пускай богомладенец Христос хранит всех вас на жизненных путях. Учитесь прилежно, радуйте своими успехами и поведением родителей, которые вас очень любят и всем ради вас жертвуют. Растите добрыми, крепкими и счастливыми. — обратился к гостям праздника владыка Григорий.

В фойе театра оперы и балета имени Глинки гостей праздника ждали две колокольные звонницы, выставка рождественских вертепов, специальная почта, где можно было оставить свое послание, игры, конкурсы и угощения.

Сердечно и от всей души поздравляю всех жителей Челябинска с Рождеством Христовым. Это один из самых почитаемых праздников. В этот день наши души наполняются теплом и радостью, которыми мы делимся с близкими. Я обратил внимание, какой популярностью у вас пользуется Рождественская почта. Желаю всем вам, чтобы ваши благие пожелания с Божьей помощью и вашими стараниями были достигнуты. Счастья, удачи и здоровья! — поздравил гостей праздника Владимир Елистратов.

В рамках «Рождественской сказки» был проведен конкурс творческих работ «Рождественская мечта», в котором приняли участие 1125 юных челябинцев. Победителями стали 23 работы, еще 4 были отмечены призами от общественных организаций. Все победители получили подарок и благодарственное письмо Администрации города Челябинска. После праздничной программы и церемонии награждения ребята посмотрели спектакль «12 месяцев».

Общество
Южноуральские католики готовы к встрече светлого праздника Рождества
24.12.2018
Южноуральские католики готовы к встрече светлого праздника Рождества
Общество
«Добрая лошадка» приглашает особенных детей на большой праздник
10.12.2018
«Добрая лошадка» приглашает особенных детей на большой праздник
Общество
Главную пешеходную улицу города нарядили к праздникам
  
30.11.2018
Главную пешеходную улицу города нарядили к праздникам
Общество
Южноуральцы не забыли, какой праздник отмечали 7 ноября
07.11.2018
Южноуральцы не забыли, какой праздник отмечали 7 ноября
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
«Рождественская сказка» прошла в Челябинске
сегодня в 13:17
«Рождественская сказка» прошла в Челябинске
Общество
Под завалами дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи
сегодня в 12:29
Под завалами дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи
Происшествия
В Магнитогорске мужчина стрелял по прохожим из аэрозольного пистолета
сегодня в 12:12
В Магнитогорске мужчина стрелял по прохожим из аэрозольного пистолета
Происшествия
Есть кто живой? Все о самой жуткой трагедии Южного Урала
сегодня в 12:01
Есть кто живой? Все о самой жуткой трагедии Южного Урала
Общество
В Магнитогорске состоялась панихида по погибшим 31 декабря
сегодня в 11:48
В Магнитогорске состоялась панихида по погибшим 31 декабря
Хоккей
«Металлург» обыграл «Адмирал» и одержал шестую победу подряд
сегодня в 11:20
«Металлург» обыграл «Адмирал» и одержал шестую победу подряд
Происшествия
Белый внедорожник разнес цветочный киоск в Челябинске
сегодня в 10:52
Белый внедорожник разнес цветочный киоск в Челябинске
Общество
Жильцов дома, где рухнул подъезд, убедили в безопасности здания
вчера в 16:28
Жильцов дома, где рухнул подъезд, убедили в безопасности здания
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6