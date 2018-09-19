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/ Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя

Челябинец из команды «Ворлдскиллс» отверг предложение заграничного работодателя

Молодые специалисты предпочитают работать на родине.
сегодня в 14:25
  |  Общество

Участники мировых и европейских чемпионатов профессионального мастерства предпочитают развиваться на родине, а не за границей. Эксперт в компетенции «Виртуальный мерчендайзинг» Максим Усынин рассказал об этом на пресс-конференции 19 сентября. Он вспомнил историю своего подопечного, который мог попасть на работу в крупную американскую компанию, но отказался в пользу развития собственного бизнеса и подготовки молодых кадров в системе «Ворлдскиллс Россия».

Чемпионат «Ворлдскиллс» в Абу-Даби. Мой участник Умар Нуршинов завоевывает серебряную медаль. Заказчик, который ставил нам задачу и представлял товар, была калифорнийская компания Juicy Couture. Они не принимали участия в оценивании, но глава представительства после соревнований он подошел к Умару и сказал: «Умар, я хотел бы, чтобы ты работал у нас в Калифорнии, вышли мне, пожалуйста, свое резюме. По моему рейтингу, ты — номер один.» Но Умар сделал свой выбор. Во-первых, сейчас он стал главным тренером сборной России, во-вторых, он уже создал свой бизнес как предприниматель. — рассказал Максим Усынин.

В свою очередь, участник соревнований в компетенции «Веб-дизайн и разработка» Константин Ларин рассказал, какие профессии пользуются большей популярностью у работодателей. По его словам, выбор работадателей зачастую падает на рабочие специальности.

На самом деле, все зависит от компетенции. Есть популярные, например, сварщики. Одному из них глава «Росатома» сделал предложение о поступлении в штат. В нашей компетенции и в компетенции IT все немного сложнее, потому что работодатели представляют не крупный бизнес, а скорее малый и средний. Им сложно понять, что именно мы делаем. Получается, уже мне надо сначала захотеть, затем доказать свой уровень на собеседовании. Но, думаю, в будущем наш рынок будет более отзывчивым. — рассказал Константин Ларин.

Эксперт считает, что собственный бизнес — это один из привлекательных путей развития собственного развития. Напомним, что Чемпионат Европы «Евроскиллс» пройдет в Будапеште, с 22 по 26 сентября. От Челябинской области в составе сборной России выступят Константин Ларин, Анастасия Распопова, Максим Аксенов и Александр Арапов.

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