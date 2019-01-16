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Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.
/ Больше половины челябинцев стали жертвами недобросовестных работодателей

Больше половины челябинцев стали жертвами недобросовестных работодателей

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» провел опрос среди 900 горожан.
сегодня в 18:03
  |  Общество

Результаты опроса, который провел портал по поиску работы «Зарплата.ру», показали, что 76% жителей Челябинска приходилось иметь дело с нечестными компаниями, которые не выполняли свои обязательства. При этом только 5% горожан подали в суд на организацию и выиграли дело. 14% опрошенных счастливцев никогда не приходилось контактировать с недобросовестными работодателями, а 10% не могут понять, были ли в их жизни нечестные предложения работы.

Каждому четвертому горожанину не выплачивали зарплату вовремя, каждому пятому отказывали в официальном трудоустройстве. У 22% челябинцев условия работы не совпадали с обещанными, а 16% в вакансии обещали одни обязанности, а по факту предложили другие. 2% не брали на работу, но использовали идеи, которые те предложили в ходе собеседования или на тестовых заданиях.

39% опрошенных считают, что даже пробовать бороться с такими работодателями не имеет смысла. 37% пытались отстоять свои права, но у них ничего не получилось. У 19% попытка разобраться в ситуации привела только к скандалам, и лишь 5% подали в суд на компанию и выиграли дело.

Многие мошеннические организации любят писать очень общие формулировки, из которых не ясно, что предстоит делать — противогазы продавать или котиков дрессировать. Подозрительно, если компания при общении по телефону не дает ответы на элементарные вопросы — как она называется, и с чем предстоит работать. Помимо этого соискатели не должны выслать свои персональные данные, сканы паспорта компаниям, с которыми их еще не созывают трудовые отношения, этим могут воспользоваться мошенники. — рассказывает Екатерина Быкова, руководитель отдела контента «Зарплаты.ру».

Несмотря на высокий процент попадания к недобросовестным работодателям, 9% соискателей не узнавали заранее про будущее место работы. Из тех же, кто собирает сведения о компании, 55% читают отзывы на других сайтах, 18% горожан изучают сайт организации, 11% спрашивают действующих сотрудников компании. И только 6% челябинцев спрашивают у друзей и родственников.

Чаще всего с недобросовестными работодателями сталкиваются представители сферы производства — 24%. На втором месте административный персонал — 10%.

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