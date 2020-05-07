Губернатор решил проблему с пандусом для ветерана из Челябинской области

Мужчина-колясочник долгое время не мог получить нужное разрешение.

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В Челябинской области ветерану, который не мог согласовать установку пандуса, пришлось обратиться за помощью. О том, что Ильяз Юнусович Зинуров нуждается в специальном оборудовании, для того, чтобы выходить из дома, но не может согласовать его установку, рассказал управляющий директор ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Анатолий Щетинин. С просьбой о содействии он обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, отмечая, что Ильяз Зинуров заслуженный работник предприятия, чьи опыт и знания востребованы.

«В январе 2020 года Ильязу Зинурову исполнился 81 год. В этом возрасте он не может ходить на протезах, а пользуется коляской и автомашиной. Для того, чтобы выйти из дома, ему нужно преодолеть 10 ступеней в подъезде. Для этого ему необходим наклонный подъемник. Ильяз Зинуров в течение длительного периода безрезультатно пытается получить разрешение на установку жизненно необходимого ему подъемника», — пишет в своем обращении к губернатору Анатолий Щетинин.

Разрешение на установку подъемника было получено. Теперь Ильяз Зинуров имеет возможность самостоятельно спускаться по ступеням и выходить из подъезда.