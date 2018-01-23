/ Заведующий кафедрой челябинского вуза задержан за взятки

СК возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

Завкафедрой Южно-Уральского института управления и экономики подозревается во взятках. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Представитель университета за деньги намеревался поставить положительные оценки своим студентам. Следователи озвучили свою версию произошедшего.

По версии следствия, 18 сентября 2017 года подозреваемый незаконно получил от студентов денежные средства в сумме 36 тысяч рублей за выставление положительных оценок по экзаменам учебных дисциплин «Административное право», «Правовые основы государственной и муниципальной службы» без фактической проверки знаний. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

