/ Начальника ДК в Челябинской области поймали на даче взятки

Руководитель Центрального дома культуры в Чесме лишился должности.

Коррупционную схему выявили сотрудники прокуратуры. Установлено, что начальник учреждения «Центральный дом культуры» лично передал 200 тысяч рублей главбуху районного управления культуры. За эти деньги он планировал получить стимулирующую надбавку в максимально возможном размере.

В отношении начальника ДК возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу лично в крупном размере».



По результатам проверки прокуратура района внесла представление начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры администрации Чесменского района» Челябинской области с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства, поставив вопрос о прекращении трудовых отношений с директором муниципального учреждения. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

В результате начальника ДК уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

