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/ Главе поселения в Челябинской области предъявили обвинение в получении взятки

Главе поселения в Челябинской области предъявили обвинение в получении взятки

Задержанного мужчину заключили под стражу.
вчера в 19:07
  |  Общество

55-летний глава сельского поселения в Сосновском районе получал деньги от знакомых за то что, выделял в собственность земельные участки с последующей их нелегальной продажей. Общая сумма махинаций составила более миллиона рублей.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственными органами СУ СК России по Челябинской области по данному факту возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 4 статьи 290 и пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Получение взятки). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции призвали тех, кто пострадал от действий главы, сообщить информацию в ГУ МВД России по Челябинской области по телефонам: 8 (351) 268-83-00 или 268-89-11.

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