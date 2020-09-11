«Взяли на себя обязательства — выполняйте»: Алексей Текслер прогулялся по строящимся скверам на ЧМЗ

В одном из них губернатор строго отчитал подрядчика.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 сентября, работает в Металлургическом районе Челябинска. Одной из точек, которые посетил глава региона, стал сквер на улице Байкальская. Здесь проводят работы в рамках программы «Формирование современной городской среды». Однако процесс благоустройства территории затянулся из-за задержки поставки тротуарной плитки.

«Взяли на себя обязательства — выполняйте», — подчеркнул Алексей Текслер.

Теперь работы по укладке плитки, монтированию освещения, озеленению и оборудованию детских и спортивной площадок должны будут завершить до 25 сентября.

Следующей точкой, которую посетил Алексей Текслер, стал сквер на шоссе Металлургов. Работы по благоустройству здесь практически завершены, срок сдачи объекта — 20 сентября. В сквере уже высадили деревья, разместили клумбы и скамейки, которые выполнили в том же стиле, что и стела «Я люблю ЧМЗ».

«Я считаю, что в целом по городу в этом году есть положительная динамика и положительная обратная связь от жителей. Если говорить про ЧМЗ, то этот район всегда был зеленым и благоустроенным, один парк чего стоил. Всеми парками в Челябинске займемся уже в ближайшее время. Город должен быть зеленым. Работы еще много. Дорогу осилит идущий, поэтому настрой боевой, чтобы всю область приводить в порядок», — подвел итоги объезда Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что важно завершить работы по благоустройству на тех объектах, которые начали менять.

«Когда мы получаем долгострои, недоделки, лучше и не начинать. Это касается не только дворов. На ряде объектов, которые мы видим, точно такая же история. Все материалы еще не закуплены, оборудование еще не пришло, сделали часть работ, ушли, а объект остается недоделанным. Нет динамики, и сразу возникают вопросы. Важно обращать внимание и на результат, и на сам процесс», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что нужно следовать такому подходу: оценить объем работ, который предстоит, начать их и полностью завершить, чтобы люди остались довольны.