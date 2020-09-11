«Лучше бы не делали, чем сделать вот так»: Алексей Текслер остался недоволен благоустройством на ЧМЗ

Губернатор начал осмотр с двора, в котором прошло его детство.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился на осмотр Металлургического района Челябинска. Глава региона оценивает, как прошли работы по благоустройству территорий.

Начать объезд Алексей Текслер решил с двора, в котором прошло его детство. Здесь уже установили новую спортивную площадку. Узнать подробности о проблемах жителей глава региона решил у подруги и соседки его матери, местной жительницы Нины Ивановны. Благоустройством двора Алексей Текслер остался недоволен.

«Лучше бы не делали, чем сделать вот так. Я понимаю, что это недоделанная работа, но сам факт, что пришли, средств не хватило, ушли — это неправильно. Объект остался в состоянии, которое требует еще работы. Люди обращают на это внимание. Я переговорил сейчас с ответственными сотрудниками, надеюсь, что ситуация там изменится и будет исправлена. В целом, мой подход заключается в том, что нужно прийти, подготовить объем работ, сделать, и чтобы люди были довольны. Когда мы получаем долгострои, недоделки, лучше и не начинать. Это касается не только дворов, на ряде объектов, которые мы видим, точно такая же история», — прокомментировал ситуацию глава региона.

Следующей точкой осмотра стала улица Жукова. Здесь заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов рассказал, какие работы были проведены в Челябинске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Губернатор подчеркнул, что в городе провели большую работу по ремонту дорог. В том числе, благодаря торгам получилось значительно сократить расходы на данные работы», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Алексею Текслеру показали, как завершают укладку покрытия на улице Жукова. Глава региона уточнил, предусмотрены ли пандусы, чтобы обеспечить безбарьерную среду.

Кроме того, Алексей Текслер подчеркнул, что зимой подрядчики не должны использовать соль, необходимо использовать новые технологии.