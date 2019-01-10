/ Каждый южноуралец может предотвратить взрыв газа в своем доме. Инструкция

Без сознательности жильцов не подействует ни газовый анализатор, ни проверка специалистов.

После трагедии в Магнитогорске специалистам газовых организаций поручили тщательно проверить внутридомовое и внутриквартирное оборудование. Однако ответственность за его состояние и безопасность, в первую очередь, лежит на самих жильцах. Например, за 50 минут всего одна конфорка может обеспечить в помещении достаточное для взрыва количество газа. Конечно, трагедия произойдет при плохом состоянии вентиляционной системы. Иначе — запах дойдет до соседей. Сознательные обязательно позвонят в Аварийную службу газовой сети и предотвратят ЧП.

Газ может поступать в помещение по недосмотру жильцов (случайно погасили пламя конфорки, повернули ручку, но забыли использовать спички) или из-за ненадлежащего состояния плиты. Приборы в помещениях должны проверять газовые службы, но многие жильцы сами отказываются от такой услуги.

С 2013 года только 6−7% граждан заключили договор на обслуживание газовой плиты. Мы доводим информацию о необходимости обслуживания, но они сами принимают решение. Конечно, если мы попадаем в помещение и видим, что плита в аварийном состоянии, мы ее отключаем, в противном случае вынуждены отключить подъезд, стояк. Такие случаи бывают ежедневно. Если выбирать из двух вариантов, то лучше от газа отказаться. Но, я считаю, нужно работать с тем, что имеем, начиная от жильцов, которые должны понимать, что от их ответственности или безответственности зависит судьба всего подъезда. — рассказал сайту «Первый областной» гендиректор ООО «ГазЭнергоСервис» Виталий Бабкин.

Однако нужно со здоровым недоверием относиться к специалистам газовой службы, пришедшим для проверки помещения. Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует узнать, что за компания обслуживает дом, а потом задать проверочный вопрос. Например, где располагается офис, как зовут директора. Или запросить номер телефона. Эти данные есть на сайте управляющей компании, но наверняка отсутствуют у ложных газовщиков.

После трагедии в Магнитогорске возникло предложение заменить газовые плиты на электрические. Иногда это очень сложно сделать. Сети дома могут быть не рассчитаны на такую нагрузку. Поэтому один из способов обезопасить себя и соседей — поставить газовый анализатор. Он может быть один на весь подъезд, но должен проходить ежегодную поверку, иначе убедиться в его работоспособности невозможно. Другой вариант — сделать капитальный ремонт. Он подразумевает обновление сетей. В таком случае газ будет поступать в кухни с фасада, трубы не будут проходить внутри дома, и риск взрыва сразу снизится.