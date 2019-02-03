/ Мужчина погиб при взрыве газа в гаражном кооперативе

Под завалами оказались двое.

Субботний вечер оказался трагическим для Трехгорного. В гаражном кооперативе, расположенном за 3 КПП, произошло обрушение нескольких гаражных боксов. Предварительно, плиты перекрытия рухнули из-за хлопка газовоздушной смеси. Под завалами оказались два человека. Один погиб на месте.

В результате происшествия в медицинское учреждение был госпитализирован 1 человек (мужчина 1955 года рождения). На ликвидацию последствий ЧП в гаражно-строительном кооперативе привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека, 5 единиц техники. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники ведомства в очередной раз напоминают южноуральцам, что нужно внимательно относиться к газовому оборудованию. Нельзя допускать утечек вещества. Обслуживать оборудование нужно только у специалистов, это обеспечит безопасность.