Взносы за капремонты вырастут на 5 процентов в Челябинской области

Повышение произойдет с учетом экономических прогнозов.

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В 2020 году произойдет повышение платы за капитальные ремонты в Челябинской области. Впервые взносы жители региона начали платить в 2015 году, тогда он составлял 6 рублей 40 копеек и уже был одним из самых низких в стране. Изначально минимальный размер взносов устанавливался на трехгодичный период, теперь он будет рассчитываться отдельно на каждый финансовый год.

«Минимальный размер взноса за капремонт устанавливает Правительство Челябинской области ежегодно — до 31 декабря текущего года», — пояснил в ходе совещания правительства Виктор Тупикин, глава минстроя Челябинской области.

В 2020 году жителям Челябинской области предстоит платить за капремонты 8 рублей 20 копеек с квадратного метра. В 2019 году взнос составлял 7 рублей 80 копеек. Повышение было произведено, исходя из экономических прогнозов, которые были сформированы в регионе.