/ Затянувшийся капремонт разрушает жилье челябинцев

Дыру вместо пола и протекающие батареи получили жители города.

Капитальный ремонт в одном из челябинских домов принес жителям только проблемы и разочарования. Депутат Государственной думы Владимир Бурматов посетил дом №1 на улице Челябинского рабочего, чтобы лично осмотреть квартиры, пострадавшие от работы коммунальщиков.

Жильцы дома показали парламентарию и вздувшийся бетонный пол, и протекающие батареи, отвалившийся от стены кафель и даже землю вместо пола на кухне. Все это — последствия работы подрядной организации над системой водоснабжения и канализации по программе капитального ремонта.

Мы так живем уже с октября месяца прошлого года, воздух пропитан запахом канализации, двери от сырости разбухли и не закрываются, а с улицы под нашими домом прокопан туннель для новой трубы, только он так и стоит незадействованный, зато открытый, по нему можно пройти сквозь весь дом. Когда это закончится? — рассказывает жительница многострадального дома.

Владимир Бурматов потребовал определить жесткие сроки окончания ремонта. Коммунальщики пообещали: работы по водоснабжению закончатся через неделю, по канализации — через две.

Очередная история, когда капитальный ремонт едва не обернулся настоящей катастрофой для жильцов. В пещерах гораздо уютнее, чем в квартирах, в которых мы сегодня побывали. Честно признаться, я впервые видел, когда в квартире вместо пола лежит земля вперемешку с фекалиями из канализации. По поручению Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского мы контролируем капитальные ремонты, очень часто нам приходится заставлять переделывать работы. К счастью, в большинстве случаев ситуацию после нашего вмешательства удается исправить. — подчеркнул Владимир Бурматов.

После завершения работ в дом отправится комиссия, которая будет принимать ремонт вместе с жильцами.