В разрушающихся домах в Челябинске не делают капремонт

Регоператор считает, что до следующего ремонта дома не «доживут».

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В Челябинске жильцы нескольких домов не могут дождаться капитального ремонта. Находиться в своем жилье они опасаются, поскольку пол в подъезде разваливается, стены осыпаются, а потолок может обвалиться.

«Года полтора — два назад рухнул потолок. Хорошо, что никого не убило. Все, что сделали за три недели — отбили все гипсокартоном. Страшно, что в любой момент все может упасть. Обращались в Роспотребнадзор, ЖЭК. Обращались в администрацию города Челябинска. Никто ничем не помогает, ничего не делает. В 90-х годах дом почти признали аварийным», — сообщил житель дома № 11 на улице Блюхера Иван Уфимцев.

Региональный оператор капитального ремонта объясняет, что данные дома могут признать аварийными.

«Эти дома стоят у нас в программе в периоде с 2019-2021 год. По одному дому попытки начать капитальный ремонт были в 2017 году. Но в настоящий момент протоколом собрания собственников ремонт одного дома перенесен на более поздние сроки, по причине того, что собственники изъявили желание заняться вопросом по признанию данного дома аварийным. Нецелесообразно вкладывать в этот дом средства собственников по причине того, что он попросту не доживет до следующего капитального ремонта. По Блюхера, 11 отыграли контракт по проектно-сметной документации, но по мнению проектировщиков, ремонт нецелесообразен», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов.

Соответствующие документы регоператор передаст в администрацию города. Приступить к ремонту смогут только в случае, если в городской администрации дома признают пригодными к ремонту.