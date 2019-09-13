Собственники почти 400 домов в Челябинской области вернут взносы за капремонт в шесть раз быстрее

Поправки в закон уже начали действовать с 4 сентября.

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Собственники 389 многоквартирных домов в Челябинской области смогут перевести взносы за капитальный ремонт со счёта регионального оператора капитального ремонта на специальный счёт дома уже до конца ноября 2019 года. Ранее жителям пришлось бы ждать около года. Инициативу сокращения сроков предложил глава Челябинской области Алексей Текслер, и уже 4 сентября в закон были внесены поправки.

«В сентябре вступила в силу новая редакция 512 Закона Челябинской области о капитальном ремонте многоквартирных домов: был принят ряд полезных инициатив, которые упростят переход со счёта регионального оператора на счёт дома. Это поспособствует активности и самих собственников»,— рассказал первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Так, по его словам, сейчас в области способ формирования фонда капитального ремонта определён у 17 042 домов на счете регионального оператора и у 2364 домов — на специальных счетах. Но в скором времени количество таких домов увеличится в полтора раза.

«Взносы, выплачиваемые за капитальный ремонт, — это собственность жильцов. Эти деньги можно вернуть себе на спецсчет. Алгоритм действий такой: на общем собрании собственники решают открыть спецсчёт, потом подписанное всеми заявление направляется в Госжилинспекцию Челябинской области и региональному оператору, и ровно через два календарных месяца после получения этого документа решение вступает в законную силу. В течение пяти дней деньги должны быть уже на счету дома»,— сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов.

Также он отметил, что сейчас Фонду капитального ремонта предстоит проделать много работы: нужно уведомить собственников всех 389 домов, подготовить и сформировать реестры — а это 37 623 лицевых счёта. Причём возвращать взносы собственникам будут с первого марта 2015 года — самого начала региональной программы.

Напомним, ранее, в соответствии с законом Челябинской области, собственники, которые захотели создать специальный счёт, должны были ждать год после направления необходимого обращения в Государственную жилищную инспекцию и региональный оператор.