Котенок из Челябинска, потерявшийся в поезде, нашел дом в Санкт-Петербурге

Животное сбежало от хозяев во время короткой остановки поезда.

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Котенок-путешественник из Челябинска обрел новый дом в Санкт-Петербурге. История началась еще 20 октября, когда девушка-пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург заметила, что по вагону бродит пушистый малыш. «Которебенка» она накормила и забрала с собой. Оказалось, что котенок потерялся, а хозяева не успели его забрать.

«Хозяева котенка прибыли до своего пункта назначения (к сожалению, мы не знаем, в каком городе они вышли), заметили пропажу своего кота, пытались его найти. Так как время остановки на промежуточных станциях около двух минут, люди не успели найти питомца и были вынуждены покинуть поезд без него», — рассказывает в социальных сетях подруга пассажирки Dani Prokofyeva.

Девушки связались с ОАО «РЖД», чтобы выяснить, не искал ли кто-то малыша. Через некоторое время им удалось связаться с хозяевами котенка. Оказалось, что он был найден недалеко от Челябинска. Было принято решение найти ему дом в Санкт-Петербурге, поскольку котенок приболел и отправлять его в дальний путь было опасно.

Общими усилиями «путешественнику» нашли новый дом, теперь котенок будет жить в Северной столице России.