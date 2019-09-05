Выяснилось, почему из кранов челябинчев текла вода с неприятным запахом

Жители Челябинска и Копейска жалуются на воду из крана.

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Люди учуяли запах плесени и земли в челябинской воде. Эксперт санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» заявила, что источник проблемы уже установлен.



«Мы тоже озабочены этой проблемой. Для исключения посторонних химических загрязнений Шершневского водохранилища, мы отправили воду на анализ в московский независимый центр исследований воды „Роса“, которые рассказали, что это запах вызван геосмином», — рассказала начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ» Валентина Аксёнова.

Кроме того, Валентина Аксёнова сообщила о причинах появления необычного вещества, а также о том, опасно ли оно для состояния воды и жизни жителей.

«В этом году развелись сине-зеленые водоросли рода Anabene, которые при жизнедеятельности выделяет геосмин. Вещество безвредно для человека, но в воде он дает землистый, болотный, плесневелый запах, каждый ощущает его по-разному. Нормативы на него не регламентируются из-за его безвредности», — заявила начальник санитарно-лабораторной службы МУП «ПОВВ».

Валентина Аксёнова также добавила, что горожанам придется немного потерпеть странный запах, поскольку с наступлением холодов водоросли начнут отмирать и перестанут выделять зловонное вещество.