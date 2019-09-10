«Даже школы закрыли»: 4 дня ждут воды жители в Челябинской области

Из-за отключений в поселке Копейска отменили уроки.

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Жители поселка Старокамышинск в Копейске жалуются на постоянные отключения воды. Краны пересохли еще на прошлой неделе. Из-за этого пришлось отменить уроки в местных школах.

«Воды не было в субботу, воскресенье, понедельник. Давали только на пару часов. Вчера с 8:00 до 9:30 включали, потом опять нет. Вечером — то же самое. Школы были закрыты. Сегодня снова перебои», — пожаловались жители поселка.

В отделении МУП ПОВВ по Копейску сообщили, что водопроводные сети в поселке износились на 90 процентов. Когда их отремонтируют — неизвестно. Поэтому аварии в Старокамышинске происходят почти каждый день. В этот раз тоже случился серьезный порыв, вода не поступает на насосную станцию.

«Сейчас решается вопрос, чтобы восстановить полностью водоснабжение поселка. Проводятся аварийные работы на основном водопроводе, поэтому отключение было в пятницу, субботу и воскресение. На уровне руководства решается вопрос, чтобы ускорить процесс восстановления полноценного водоснабжения в поселке Старокамышинск», — пояснили в МУП ПОВВ в городе Копейске.

Сегодня,10 сентября, горводоканал обещает включить воду в 18-00.