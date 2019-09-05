«Трактор» поддержал экологическую акцию

Теперь на арене стоят контейнеры для пластика и бумаги.

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На матче «Трактора» против СКА, который состоялся вчера, 4 сентября, впервые была запущена акция о раздельном сборе мусора «Разделяйка». На челябинской ледовой арене теперь стоят 10 баков отдельно для бумаги и для пластика. Кроме того, контейнеры для разделения отходов будут в каждом буфете.

«Коллектив клуба «Трактор» просит всех любителей хоккея, пришедших поболеть за любимую команду, поддержать инициативу и проявить сознательность в вопросе раздельного сбора мусора», — говорится на официальном сайте ХК «Трактор».

Отметим, что пластик является перерабатываемым материалом. Его повторное использование в качестве сырья позволит снизить вред, наносимый окружающей среде.

Подробнее, о том, как в «Тракторе» появились баки раздельного сбора мусора вы можете узнать на 1obl.tv