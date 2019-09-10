Неприятный запах воды из крана в Челябинске сохранится до сильных холодов

На качестве воды это никак не отразится.

Послушать 00:00

Жители Челябинска продолжают жаловаться на неприятный запах водопроводной воды. Волноваться горожане начали еще в первые дни сентября, поскольку из крана текла вода с запахом болота. Специалисты установили причину зловония: цветение сине-зеленых водорослей в водохранилище.

В мэрии сегодня сообщили: проблема исчезнет только к концу месяца.

«Поступали обращения, что присутствует запах в воде. Это связано с тем, что в нашем водохранилище в силу ряда причин цветут сине-зелёные водоросли. Запах от цветения поступает в дома жителей. С наступлением более холодного времени запах прекратится. Я думаю, что в сентябре запах полностью пропадет», — прокомментировал ситуацию заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

В Челябинск за сутки поступает около 340-350 кубических метров воды. Запах в ней присутствует, но пользоваться ей жители могут без опаски, вода абсолютно безвредна и соответствует всем нормативам СанПиНа, уверяют чиновники.