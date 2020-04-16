Вышку сотовой связи возле городского пляжа в Челябинске проверит Роспотребнадзор

Об этом сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков.

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Новая вышка сотовой связи стала причиной тревоги Челябинцев. Многие жители города переживают, что она расположена в городском бору, а также, что конструкция установлена без соблюдения надлежащих норм.

«Вышка располагается вне границ памятника природы Челябинский городской бор, а также не попадает в 20-метровую водоохранную зону. До воды там более тридцати метров. До зоны отдыха и размещения — более пятидесяти метров. При этом санитарная зона вокруг вышки составляет порядка тридцати метров. И в этом радиусе нет строений и мест отдыха», — сообщает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Контролировать, соблюдены ли были все необходимые санитарные правила, должны сотрудники Роспотребнадзора.

«Я напишу в Роспотребнадзор запрос с просьбой проверить соблюдения всех требований СанПиН», — подчеркнул Виталий Безруков.

При условии, что все нормы и требования санитарных правил соблюдены, вышка может находиться на данном месте.