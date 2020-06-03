Сотрудники МЧС провели рейд по стихийным пляжам Челябинска

Отдыхающих не остановил даже режим повышенной готовности.

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В Челябинске для летнего отдыха открылись пляжи. В этом году количество официальных мест увеличилось, однако горожане предпочитают небезопасные места для купания. Сотрудники МЧС вышли в очередной рейд на городские водоемы с целью профилактики. Первым местом профилактики стал «путинский» пляж. Купание в этом месте запрещено Роспотребнадзором поскольку анализ воды не соответствует нормам, а для предупреждения по всей прибрежной полосе и у входа, выставлены знаки «Купаться запрещено!».



«Но несмотря на закрытые на замок ворота, на пляже находились десятки отдыхающих. Многие из них осуществляли заплыв, разрешали купаться малолетним детям. Попытка поговорить о безопасности у некоторых отдыхающих вызвала стойкое отрицание. Одна женщина, возмущаясь ситуацией с данным пляжем и обвиняя всех и вся в загрязненном озере Смолино, сокрушаясь и защищая природу, совершенно забыла про малолетнего внука: мальчуган двух-трех лет самостоятельно барахтался в воде... а ведь на этом берегу уже происходили трагедии с участием малышей! Более того, женщина и после беседы не особо следила за своими ребятишками»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В МЧС отмечают, что в сравнении со стихийными, на муниципальных пляжах за безопасностью отдыхающих с вышки следят матросы-спасатели. На территории насыпан чистый свежий песок, установлено буйковое ограждение, дно водоема прошло очистку. Со списком оборудованных для купания пляжей можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что несмотря на начало пляжного сезона в Челябинской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Поэтому в случае выхода на природу необходимо соблюдать все меры предосторожности и социальную дистанцию.