11 постов спасателей на водных объектах начали работу в Челябинске

Необорудованные места отдыха патрулируют мобильные бригады.

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В Челябинске начали функционировать 11 стационарных постов поисково-спасательной службы на водных объектах города. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов во время традиционного аппаратного совещания.

«Всего в городе организовано 11 стационарных постов со спасателями. И 4 мобильные бригады, которые в течение всего дня будут объезжать места неорганизованного отдыха и запрещенные для купания с целью проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев. Напоминаем жителям города о запрете купания в неорганизованных местах», — отметил Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что несмотря на действующий режим повышенной готовности, челябинцы ездят на пляжи.

«Несмотря на то, что у нас объявлен режим повышенной готовности, жители города на пляжи идут. Ваша задача сейчас — организовать все посты и мобильные бригады, для того, чтобы все профилактические меры были приняты и жители не пострадали», — прокомментировала ситуацию Наталья Котова.

Отметим, что с начала года в Челябинске уже было зафиксировано несколько несчастных случаев на воде, которые завершились гибелью людей.