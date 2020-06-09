Челябинцы бьют тревогу из-за GSM вышки, которую устанавливают рядом с их домами

Специалисты объяснили, как подобные строения проходят проверку перед монтажом.

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В Челябинске жители Металлургического района крайне встревожены тем, что рядом с их домами по шоссе Металлургов устанавливают новую вышку сотовой связи. С просьбой о помощи они обратились в редакцию сайта «Первый областной», описав свою проблему.

«Вышка с оборудованием антенн стандарта GSM, она монтируется без согласия жителей. Рядом находится школа. В наше непростое время со сложной экологической ситуацией в Челябинске и с пандемией угроза здоровью жителей еще усугубится излучением. Жители обращаются к Вам с мольбой спасти и защитить нас, наших детей и внуков от нарушения нашего главного конституционного права на здоровье», — пишут «Первому областному» жители района.

Однако сотрудники министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области постарались объяснить, как проходит согласование перед монтажом подобных конструкций на территории населенных пунктов.

«Один из распространенных мифов, который бытует у части населения — это то, что операторы устанавливают вышки без какого-либо контроля или разрешения. Это не так. Разрешение на строительство вышки связи выдается администрацией города или района или собственником земельного участка. И это еще не все. До момента введения станции в эксплуатацию, проект проходит экспертизу и получает санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Определяется санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки. Только после этого возможно строительство объекта», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Ольга Новацкая.

Как только вышка смонтирована, специалисты Роспотребнадзора проводят анализ на соответствие работы оборудования тому, что указано в проекте. Только после этого выдается разрешение на эксплуатацию.

Жители, которые обеспокоены появлением новой конструкции, могут обратиться в администрацию Челябинска или в Роспотребнадзор, чтобы удостовериться, что вышка прошла все необходимые проверки.

Кроме того, челябинцам напоминают о том, что вышки сотовой связи не излучают радиацию и не вредят здоровью людей. Электромагнитная энергия, которую излучают базовые станции мобильной связи не превышает 20 Вт, в то время как микроволновые печи, которые повсеместно используют челябинцы — до 800 Вт.