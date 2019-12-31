Выше выплаты — ниже налоговые ставки: губернатор и депутаты ЗСО подвели итоги года

Алексей Текслер определил план работы с заксобранием на 2020 год.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с депутатами Законодательного собрания региона. В рамках встречи Алексей Текслер поблагодарил парламент за сотрудничество и обозначил план работы на грядущий год.

«Мы наметили планы, которые нужно реализовывать, в соответствии с отчетливым общественным запросом на позитивные изменения, социальную справедливость и адекватные решения власти. Хотел бы особо отметить нашу совместную работу и ваш вклад, уважаемые депутаты, в принятие важнейших решений», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в 2019 году парламент принял 191 областной закон, которые позволили улучшить качество жизни южноуральцев: повышение социальных выплат, а также снижение некоторых налоговых ставок.

Также в рамках встречи обсудили планы, которые предстоит реализовать на территории региона. Среди них развитие инфраструктуры: строительство детских садов, школ, ФОКов, ФАПов, медицинских учреждений. Регион ждет благоустройство в рамках программы формирования городской среды, 2200 человек будут расселены из аварийного жилья.

Особенно губернатор отметил работу в экологическом направлении.

«В плане экологических задач по большинству позиций нам удалось найти согласованные варианты решений. Четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов подписаны практически со всеми крупнейшими промышленными предприятиями региона, которые оказывают основное воздействие на атмосферный воздух в Челябинске и Магнитогорске. Мы отрабатываем возможность подписания аналогичных соглашений со всеми промышленными предприятиями», — отмечает Алексей Текслер.

Председатель ЗСО Владимир Мякуш подчеркнул, что сотрудничество с правительством региона он характеризует как конструктивное, отмечая, что губернатор слышит и активно сотрудничает с парламентом.