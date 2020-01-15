Ежемесячные выплаты на детей теперь будут предоставлять до семилетнего возраста

Получать их смогут семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию сегодня, 15 января, сообщил о том, что в России продлят срок ежемесячных выплат на детей.

После трехлетнего возраста, дополнительная помощь семьям заканчивалась и многие оказывались в затруднительном положении.

«Пока дети не пошли в школу, маме сложно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами знаем по своим детям и по своим внукам, что ребятишки в этом возрасте "знакомятся" с вирусами, часто болеют, маме не выйти на работу. Я предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно», — подчеркнул Владимир Путин.

Данные пособия предусмотрены для семей, где доход не превышает одного прожиточного минимума на человека.

«Чтобы получать такие выплаты, достаточно будет подать заявление, указать свой официальный доход. Обращаю внимание, что нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы можно было оформить все без очередей и преград. Или онлайн, на специализированных порталах», — отмечает президент.

Обратиться за выплатами можно уже сейчас, данная инициатива будет действовать с 1 января 2020 года.

Для того, чтобы поддержать семьи и после того, как ребенок пойдет в школу, было принято решение обеспечить горячим питанием в образовательных учреждениях всех учеников начальных классов.