Как зарегистрироваться самозанятым в Челябинской области

Статус уже оформили около 1500 жителей региона.

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С начала года Южный Урал стал одним из тех регионов, где действует налоговый режим для самозанятых граждан. К этой категории относятся лица, занимающиеся оказанием услуг или продажами без привлечения наемного труда, имеющие доход до 2,4 миллионов рублей ежегодно.

«В первые дни нового года 1486 жителей региона зарегистрировались в качестве самозанятых», — информирует пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Граждане отчисляют средства по двум ставкам: 4% — для тех, кто работает с физическими лицами, 6% — при сотрудничестве с юридическими, а также индивидуальными предпринимателями.

В эти проценты уже входят взносы в ФОМС, а вот проценты в ПФР — дело добровольное.

Законом установлено, что предельный доход и процентные ставки фиксированы до 2028 года.

«Выйти из тени» просто, достаточно зайти в приложение смартфона «Мой налог» и выбрать удобный способ регистрации: с ИНН в личном кабинете «Налоги ФЛ», на портале «Госуслуги» или в приложении «Мой налог» применить скан своего паспорта и селфи.

Также можно использовать веб-версию приложения или обратиться в банк.

Приложение автоматически проводит расчет и присылает уведомление о сумме налога. Отчисления нужно перевести до 25 числа следующего после получения дохода.

Самозанятые также имеют право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, при этом они избавлены от необходимости подавать налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику, а также от платы страховых взносов. Хозяйственные операции при действии нового режима не облагаются НДС и НДФЛ.