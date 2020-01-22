13% затрат на фитнес смогут вернуть жители Челябинской области

В налоговой рассказали о начале декларационной кампании и вычетах, на которые можно рассчитывать.

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Налоговики Челябинской области рассказали, сколько челябинцев имеют миллионные и миллиардные доходы, а также сообщили о начале декларационной кампании.

Так, в 2019 году около 850 южноуральцев заработали от 10 миллионов до миллиарда рублей. 20 человек носят гордое звание миллиардеров. В налоговой отметили, что количество обладателей 9 нулей из года в год колеблется с 15 — 20 человек. Эти люди преимущественно занимаются ценными бумагами и бизнесом.

Также налоговкики напомнили о начале декларационной кампании 2020 года. Отчитаться о своих доходах за 2019 года должны те, кому посчастливилось выиграть в лотереи или на спортивных ставках, кто получал деньги за работу за границей — они должны объяснить какая сумма и от кого «упала» на их банковский счет.

Задекларировать необходимо суммы, которые поступили от продажи недвижимости, а также если эта самая недвижимость или транспорт достались в подарок.

Отдельно сотрудники ФНС рассказали о некоторых вычетах, которые жители Челябинской области могут получить за траты. Так, теперь можно вернуть 13% за купленные любые лекарства, которые были прописаны врачом.

«Если до этого лекарственные средства ограничили списком, который был принят на уровне правительства, то теперь такие ограничения сняты и котировать расходы на покупку медикаментов можно любых при наличии рецепта от врача и подтверждающих покупку документов», — рассказала Елена Зотова, начальника отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС по Челябинской области.

Кроме того, была озвучена приятная новость и для тех, кто ведет здоровый образ жизни. В ФНС рассматривают введение так называемых вычетов «на фитнес». Возможно, в будущем можно будет вернуть 13% средств, потраченных в спортзалах.

Напомнили южноуральцам и о штрафных санкциях. За то, что налоги не будут уплачены в срок, придется заплатить пеню в размере от 5 до 30% от суммы долга в месяц. Подать декларацию в налоговый орган можно до 15 июля текущего года.