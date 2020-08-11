Выше Илона Маска: Алексей Текслер вошел в топ-30 упоминаемых персон в «Телеграме»

Рейтинг составлялся по итогам прошлой недели.

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Вчера, 10 августа, фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» представили топ-100 самых упоминаемых персон в мессенджере «Телеграм». Список был составлен на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии». Подсчет был произведен по сообщениям за прошлую неделю августа — с 3 по 9 числа.

На 21-м месте оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. За неделю его упомянули 826 раз. И по сравнению с предыдущим недельным рейтингом, он поднялся на 49 позиций.

«Первое место занял Александр Лукашенко. Его упомянули 15 278 раз. Затем идет Владимир Путин с 12 136 упоминаниями и замыкает тройку Дональд Трамп — 7 206 упоминаний», — отметили специалисты «Давыдов.Индекс».

Отмечается, что губернатор Челябинской области обошел в этом плане таких известных личностей, как предпринимателя и изобретателя Илона Маска, главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, и тележурналиста Владимира Соловьева.

А в «губернаторской повестке» Алексей Текслер оказался и вовсе на шестом месте. Как отмечают специалисты, составившие рейтинги, это произошло благодаря тому, что глава региона на прошлой неделе продлил режим повышенной готовности, при этом снял часть ограничительных мер, касавшихся работы музеев, организаций допобразования, спортивных секций и школ.