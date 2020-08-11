Инспекции продолжаются: Алексей Текслер с рабочим визитом выехал в Ашинский район

Губернатор уже провел встречу с главой муниципального образования.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 августа 2020 года, работает в Ашинском муниципальном районе. Глава региона проверит, исполнение поручений, которые он дал ранее.

Алексей Текслер уже провел рабочую встречу с главой Ашинского района Виктором Лукьяновым. Губернатор попросил доложить обо всем, что беспокоит жителей муниципалитета.

«Я все знаю, все посмотрел, с коллегами в правительстве пообщался на эту тему, поэтому коротко самые основные моменты. Мусор, дороги, благоустройство, здравоохранение. Те темы, которые наиболее часто звучат в вопросах жителей. В целом меня беспокоит и общая экономическая ситуация, и что индекс промышленного производства просел. Есть вопросы по всем сферам деятельности», — подчеркнул глава региона.

Следующими точками визита губернатора станут подразделения городской больницы в Кропачево и Симе. После глава региона оценит работы по реконструкции краеведческого музея, ремонт дороги между Миньяром и Ашой.

Кроме того, в Аше Алексей Текслер осмотрит школу № 2 и оценит ее готовность принять в сентябре учеников. Посетит строящийся каток и детский сад.

По пути из муниципалитета губернатор отправится в Трехгорный городской округ, где также встретится с главой и осмотрит важные социальные объекты.