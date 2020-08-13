Столичные эксперты обследуют вековые деревья Челябинска

Специалисты оставят рекомендации по уходу за дубом и лиственницей.

Послушать 00:00

Несколько старых деревьев в Челябинске проверят эксперты. Узнать возраст деревьев и дать рекомендации по их содержанию смогут специалисты в рамках программы «Деревья — памятники живой природы». Специальными приборами столичные эксперты возьмут образцы породы, которые направят на исследования в дендрохронологическую лабораторию Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

«Объектами изучения станут дуб (№ 467 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России), произрастающий на Барбюса, 20, и лиственница даурская (№ 640 в Национальном реестре старовозрастных деревьев России на сайте) на проспекте Ленина, 62а», — сообщает администрация Челябинска.

По результатам обследования специалисты дадут рекомендации по уходу за данными деревьями, благодаря которым они смогут простоять еще много лет.