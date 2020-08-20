Эксперты из Москвы взяли «анализы» у старых челябинских деревьев

Специалисты определят возраст, а также дадут рекомендации по уходу и сохранению деревьев.

Послушать 00:00

Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» прибыли в Челябинск для того, чтобы проверить несколько старых деревьев. Первой точкой для остановки экспертов стал дуб, расположенный на Барбюса, 20.

«С помощью этого уникального прибора „резистограф“ я буквально загляну внутрь ствола этого дерева. И узнаю, есть ли в стволе дуба гниль. Минимум 4 пробы с разных сторон, сразу появляется распечатка. Это сравнимо с иголкой, которой берут кровь из пальца у людей, дереву не причинит вреда. Резистограмма показывает внутреннее состояние ствола», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» руководитель Центра древесных экспертиз Алексей Анциферов.

Кроме проверки резистографом, из дерева возмут пробу буравом Пресслера. Диаметр пробы составит всего 5 миллиметров.

«Отверстие после бурава будет замазано и не повредит дереву. Я отобрал образец древесины, на котором видно фрагменты годичных колец. Благодаря этому инструменту можно определить возраст дерева, не спиливая его. Образец надо обработать и изучить под микроскопом, эта работа займет несколько часов», — комментирует свои действия для сайта «Первый областной» ведущий эксперт Центра древесных экспертиз Андрей Черакшев.

После тщательного изучения материала специалисты дадут полноценные рекомендации по уходу за данным экземпляром, чтобы дуб простоял еще много лет. Частично выводы о его состоянии эксперты смогли сделать прямо на месте проверки.

«Дерево находится в хорошем состоянии. Как и у любого другого взрослого дерева у него есть сухие ветви в кроне, которые удаляются санитарной обрезкой. Есть одна морозобойная трещина, она заросшая. Использование прибора „резистограф“ показало, что состояние идеальное, гнили не обнаружено», — отметил Алексей Анциферов.

Кроме дуба на Барбюса, специалисты проверили лиственницу даурскую на проспекте Ленина, 62а. Ее состояние хуже, чем у старого дуба.

«Резистограммы показали, что внутри ствола этой лиственницы идут процессы гниения, плюс внешний осмотр показал, что в кроне дерева большое количество мертвых ветвей. Необходимо произвести санитарную обрезку кроны, плюс необходима специальная обработка дерева», — подчеркнул Алексей Анциферов.

Уже завтра специалисты отправятся дальше, в Карагайское участковое лесничество, где оценят состояние еще одной лиственницы.