Выросли цены на авиабилеты в экономклассе

Это самое интенсивное подорожание, произошедшее с 2008 года.

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Стоимость перелета в экономклассе с начала года увеличилась на 24 процента. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на Росстат. Такого роста цен не было со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.

«В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета экономкласса в расчете на 1000 км пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018-го) выросла на 18,3%», — пишет газета «Известия».

В Министерстве транспорта сообщают, что цены на авиабилеты могут увеличиваться в соответствии с инфляцией, поэтому сейчас разрабатываются меры по сдерживанию роста стоимости.

В тоже время в Росстате отмечают, что ближе к декабрю этого года цены могут снизиться, поскольку авиаперелеты в конце августа самые дорогие. Однако, как сообщают эксперты, есть риск и еще большего роста цены из-за стабильно дорожающего топлива и обслуживания в аэропортах.