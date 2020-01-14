«Выражаем сожаление»: организаторы шоу «Снежная королева» прервали молчание

Авторы скандальной постановки в Челябинске ответили зрителям.

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Фонограмма, слова по бумажке и «полная пошлятина». В Челябинске продолжается скандал с новогодним шоу «Снежная королева». Что получат южноуральцы вместо испорченного праздничного настроения и получат ли? Организаторы шоу в лице компании FIZICA опубликовали официальный ответ на все претензии зрителей.



По словам постановщиков, о прицельном попадании обещанных эффектов погружения на каждого зрителя не говорилось. Обещали установить генератор снега и дыма — установили.

О том, что шоу не будет ледовым, зрителей предупреждали. А в списке артистов, прикрепленном к письму, значится 500 фамилий. Это, по словам организаторов, подтверждает факт, что постановка была крупнейшей в России.

Ответили авторы программы и на претензии о сомнительном и совсем не детском содержании сказки.

«Информация о наличии в шоу сюжетных „измен“, „матов“ и иных „взрослых“ элементов содержания является дезинформацией и ложью», — пишут организаторы.

Условия для артистов, по словам инициаторов, были достойными. Все коллективы участвовали в шоу по своей воле.

Представители FIZICA также сообщили, что бригады МЧС и скорой помощи прибыли на арену «Трактор» в 11:15 6 января. Перед началом постановки помещение проверили, поставили охрану. Порядок охраняли полицейские.

В итоге организаторы «Снежной королевы» заключили, что претензии зрителей необоснованны. А значит, возвращать деньги за билеты причин нет. При этом компания выразила сожаление, что мероприятие не понравилось зрителям, и пообещала учесть все замечания в дальнейшей работе.

Напомним, что «Снежную королеву» показали в ледовой арене «Трактор» в Челябинске в новогодние каникулы. Билеты стоили немаленьких денег. При этом родители постановкой были возмущены. Они назвали обещанное дорогое шоу самодеятельностью с далеко не детским содержанием.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести служебную проверку организации постановки.