Организаторы шоу «Снежная королева» пообещали пойти навстречу недовольным зрителям

Всем разочарованным предлагают посетить аналогичное шоу в следующем сезоне.

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Организаторы скандального шоу «Снежная королева» решили послушать негативные отзывы от зрителей и пойти им навстречу. Алексей Суслопаров, режиссер постановки обратился к жителям и гостям Челябинской области, сообщая, что для всех, кто остался недоволен, организаторы подготовили компенсацию.

«Мы собрали множество отзывов об этом мероприятии: позитивных, негативных и конструктивных. Хотим сообщить, что сюжет шоу получился неоднозначным, вызвал неоднозначную реакцию среди населения региона. Но так как нашей главной задачей является то, чтобы зритель был доволен, был счастливым после мероприятия, мы обратили внимание на негативные отзывы и готовы всем недовольным предоставить билеты на равноценное новогоднее мероприятие в следующем сезоне за свой счет», — сообщил сайту «Первый областной» Алексей Суслопаров.

Однако захотят ли южноуральцы посетить еще одно шоу от компании FIZICA — вопрос. Многие заявили, что посещение данной постановки — только трата времени и денег.

«Лучший ответ этим "деятелям искусств" — ни одного проданного билета на любой их следующий балаган. Все просто», — пишет во «ВКонтакте» пользователь Сергей Квартальнов.

Некоторые же зрители готовы дать шанс организаторам.

«Шоу нам не понравилось. Дети не поняли ничего. Хотелось бы подать заявку на предоставление другого шоу», — сообщила сайту «Первый областной» Светлана Маликова.

Напомним, что шоу «Снежная королева» прошло в Челябинске в ЛА «Трактор» 6 января. Зрители остались недовольны, заявив, что постановка была сырая, текст артисты читали с листка, а нецензурные выражения были заменены на слово «цветочек». Сюжет, как отмечают зрители, оказался совсем не детским, несмотря на то, что на билетах был указан возраст: от 6 лет.