Выпускной-онлайн пройдет для южноуральских выпускников в эфире ОТВ

В рамках программы «Наше утро» вчерашних школьников поздравят первые лица региона.

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Многие выпускники 2020 года с грустью размышляют о том, что распространение коронавирусной инфекции лишило их выпускных вечером. Для того, чтобы поддержать праздничное настроение, на телеканале ОТВ в рамках программы «Наше утро» пройдет эфир, посвященный школьным выпускным.

Поздравления с окончанием школы и напутствия для выпускников прозвучат от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и министра образования Александра Кузнецова.

Создатели программы обещают, что эксперты расскажут о ЕГЭ в 2020 году, об особенностях зачисления абитуриентов в вузы. От первокурсников можно будет узнать лайфхаки, которыми они пользуются перед экзаменами, а представители вузов расскажут об учебных заведениях.

Посмотреть эфир программы «Наше утро» можно 25 мая с 8:00-9:30 утра на телеканале ОТВ, на сайте 1obl.tv или в социальных сетях.