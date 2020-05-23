Последнему звонку быть: Минпросвещения РФ проведёт праздник для выпускников онлайн

Школьников поздравят не только учителя, но и известные артисты.

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25 мая по всей России прозвенит последний звонок. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия, которые обычно проходят в этот день, пришлось отменить. Но, как обещает Минпросвещения РФ, без праздника выпускники не останутся: в этот день ведомство проведёт Всероссийскую акцию «Последний звонок — 2020» в онлайн-формате. Что ждёт выпускников, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«В этом году в поддержку всех выпускников на сайте Минпросвещения РФ и в социальных сетях ведомства стартует специальная акция. Школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время праздничной трансляции будет объявлено о старте других акций и флешмобов, которые также пройдут в формате онлайн.

Начало марафона в 12:00 по челябинскому времени.