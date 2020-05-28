Сотрудники медиахолдинга ОТВ лидируют в конкурсе материалов о цифровых технологиях

Работы рассматривали специалисты компании «Ростелеком».

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Материалы сотрудников медиахолдинга ОТВ стали одними из лучших в конкурсе, который проводила компания «Ростелеком». Рассматривались работы журналистов из Уральского федерального округа и Пермского края. Всего в конкурсе участвовали около 500 материалов.

Работа корреспондента Егора Хвесюка победила в областном этапе в номинации «Радио и телевидение». В сюжете Егор рассказывает о центре обработки данных, расположенном в Екатеринбурге. Именно в нем хранятся данные операторов мобильной связи, банков, крупных компаний и госплатформ Урала.

«Допустим, вы купили несколько продуктов: молоко, фрукты, колбасу. Но собственного холодильника не имеете. Тогда вы берете его в аренду. Специалисты следят за тем чтобы продукты не испортились, чтобы их не украли, а также раскладывают по нужным полкам и при необходимости возвращают вам. Так вот продукты — это цифровая информация, а арендованный холодильник — ЦОД», — рассказывает в своем сюжете Егор Хвесюк.

Кроме того, на конкурсе был отмечен и материал редактора Марии Агеевой. Репортаж занял второе место. Он был снят на Ямале, откуда Мария рассказывала об этническом празднике «День оленевода». На этот праздник собираются туристы со всего света, чтобы познакомиться с бытом коренных северных народов. В сюжете рассказали и про новые технологии: был представлен цифровой чум, оснащенный интерактивным телевидением, датчиками дыма и видеонаблюдением.