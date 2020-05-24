Выпускной на ОТВ: программа «Наше утро» проведёт праздничный и полезный эфир

Посмотреть праздничный выпуск можно будет как на телеканалах, так и в Интернете.

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Несмотря на режим самоизоляции в Челябинской области, южноуральские выпускники и педагоги не останутся без поздравлений. 25 мая программа «Наше Утро» на ОТВ проведёт специальный праздничный эфир. Рассказываем подробнее.

Так, в эфире программы выпускников поздравят с окончанием школы не только родные учителя, но и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и министр образования и науки Александр Кузнецов. Тёплые слова от них услышат и педагоги, и, конечно же, родители вчерашних школьников.

Но не только праздничную атмосферу создадут ведущие программы. В этом выпуске эксперты расскажут телезрителям о том, когда и как будет проходить ЕГЭ в этом году и зачисление в ВУЗы. Представители университетов заранее поприветствуют своих будущих студентов в прямом эфире. А бывшие первокурсники расскажут о том, чего ждать от первого учебного года, а также поделятся личными экзаменационными лайфхаками.

Праздничный выпуск программы «Наше утро» пройдёт 25 мая с 8:00 до 9:30. Посмотреть эфир можно на ОТВ, ОТР, 1obl.tv или в официальной группе ВКонтакте. Не пропустите!