История гимна, песня на разных языках и марш: День России отметят в прямом эфире на ОТВ

Встречать главный праздник страны будут вместе с военным оркестром Росгвардии.

Послушать 00:00

Завтра, 12 июня, вся страна отметит День России. На телеканале ОТВ в программе «Наше утро» зрителей ждет обширная программа. Южноуральцам расскажут, сколько вариантов гимна пришлось прослушать, чтобы утвердить окончательный. Вместе с ведущими гости выяснят, за какие подвиги вручают награду «Герой России». В прямом эфире прозвучит патриотическая песня о Родине, исполненная на разных языках, а военный оркестр Росгвардии исполнит героический марш.

Его написал дирижер оркестра Иван Кузнецов. Автор рассказал, что это первое его полноценное произведение, до этого он занимался только аранжировками и инструментовками.

«Прообразом этого марша явился реальный герой Евпатий Коловрат, русский герой, который совершил подвиг в далеком 1 237 году во время нашествия хана Батыя на Русь, когда он разорил Рязань. Евпатий Коловрат не смог простить ему это и кинулся в погоню, ввязался с ним в бой. Бой был кровопролитным, он погиб, но хан Батый был так воодушевлен его мужеством, что склонившись после боя над его телом, произнес слова: „Был бы ты моим воином, держал бы у самого сердца своего“. В этом марше присутствуют имитация конницы и боя», — поделился дирижер Военного оркестра Управления Росгвардии по Челябинской области Иван Кузнецов.

Медиахолдинг ОТВ приглашает южноуральцев присоединиться к празднованию Дня России вместе с программой «Наше утро». Увлекательные сюжеты покажут с 8.00 до 9.30 в субботу, 12 июня на телеканале ОТВ.