Выпускников школ весной 2020 года не призовут в армию

Тех, кто все-таки отправится служить, проверят на коронавирус.

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В соответствии с Указом президента Российской Федерации и приказом министерства обороны, с первого апреля в стране начался призыв в вооруженные силы. В Вооруженные силы и войска внутреннего назначения будет направлено 135 тысяч человек.

В настоящее время в военных комиссариатах разбирают документы призывников и созваниваются с ними по телефону. В военкоматы молодых людей не приглашают.

«Во время разговоров их предупреждают о переносе сроков явки в военный комиссариат для прохождения медосвидетельствования, а также о порядке и сроки работу призывных комиссий, так как повестки были разосланы еще в марте до обострения эпидемиологической обстановки», — сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

На медкомиссии призывников в каждом регионе будут вызывать, исходя из эпидобстановки и снятия режимов самоизоляции.

«Всего к мероприятиям призыва привлекается 650 тысяч человек: студенты, завершающие образование в учебных организациях высшего и среднего профессионального образования, будут вызваны на призывные мероприятия после сдачи выпускных экзаменов. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких около 15 000 из 650 000 привлекаемых, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после удачной сдачи ЕГЭ поступить в ВУЗы», — добавил Валерий Герасимов.

Заседания призывных комиссий запланированы на май — июнь 2020 года. Министром обороны принято решение об отправке молодого пополнения в войска после 20 мая.