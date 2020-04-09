От укуса клеща пострадали 14 взрослых и 8 детей в Челябинской области

Жителям региона дали рекомендации.

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В Челябинской области, по данным на 3 апреля, в больницы обратились 22 пострадавших от укусов клещей. Среди них — восемь детей. Случаи зарегистрированы в Коркино, Еманжелинске, Миассе, Копейске, Магнитогорске, Челябинске и Магнитогорске.

При посещении садов, парков, скверов, лесов и кладбищ рекомендуется использовать защитную одежду, а также применять специальные средства против клещей. Проводите самоосмотры, проверяйте животных. Также можно поставить прививку.

«В случае укуса клещом нужно обязательно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни — в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт) и на возможность исследования клеща на зараженность инфекциями с целью определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина не привитым, а также антибиотиков для профилактики других клещевых инфекций», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В настоящее время на территории региона начались уборки мусора с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей и кладбищ.